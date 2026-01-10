İsrailli kanunsuz yerleşimciler, Filistinlilerin 200 koyun ve bir aracını çaldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İşgal altında bulunan Batı Şeria'da, İsrailli kanunsuz yerleşimciler, Filistinlilere karşı suç işlemeye devam ediyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Ramallah’ın kuzeybatısındaki Kubar beldesine baskın düzenleyen İsrailli gaspçılar, Filistinli Sair en-Nebali’ye ait çiftliğe saldırdı.

ÇİFTLİĞİ YAĞMALADILAR

Saldırganlar, çiftliğin bekçisini darbederek ellerini bağladı ve alıkoydu.

Kaynaklar, İsrailli gaspçıların, çiftlikten yaklaşık 200 koyun ile park halindeki bir aracı çalarak bölgeden ayrıldığını aktardı.

MAĞDURLAR DEĞİL SUÇLULAR KORUNUYOR

Filistinliler, bu saldırılara karşı kendilerine koruma sağlanmaması ve faillerin cezasız kalmasından şikayet ediyor.

BATI ŞERİA'DAKİ YERLEŞİMCİ SALDIRILARI

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyine göre gaspçı İsrailliler, 2025 yılı boyunca işgal altındaki Batı Şeria’da 4 bin 723 saldırı gerçekleştirdi.

Bu saldırılarda 14 Filistinli hayatını kaybetti, 1090 kişiden oluşan 13 Bedevi topluluğu yerinden edildi.