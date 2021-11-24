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ABD'den Almanya ve Danimarka'ya yönelik seyahat uyarısı

ABD'den Almanya ve Danimarka'ya yönelik seyahat uyarısı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ile Dışişleri Bakanlığı, koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle Almanya ve Danimarka'ya seyahat uyarısında bulundu.