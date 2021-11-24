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    ABD'den Almanya ve Danimarka'ya yönelik seyahat uyarısı

    ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ile Dışişleri Bakanlığı, koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle Almanya ve Danimarka'ya seyahat uyarısında bulundu.
    • AA
    • 24.11.2021 - 00:06
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    ABD'den Almanya ve Danimarka'ya yönelik seyahat uyarısı

    CDC açıklamasında, "Bu yerlere seyahat etmekten kaçının. Bu ülkelere seyahat etmeniz gerekiyorsa, seyahatten önce aşılarınızın tam olduğundan emin olun." ifadeleri kullanıldı.

    "SEYAHAT ETMEYİN" UYARISI

    CDC, Almanya ve Danimarka'nın kategorisini "Seviye 4: Kovid-19 Riski Çok Yüksek" olarak belirlerken, Dışişleri Bakanlığı da bu ülkeleri "Seviye 4: Seyahat Etmeyin" olarak işaretledi.

    75 ÜLKE UYARI LİSTESİNDE

    Şu anda ABD'nin seyahat uyarısı listesinde 75 ülke yer alıyor.

    CDC, son 28 günde 100 bin kişi başına 500'den fazla Kovid-19 vakası görülen ülkeyi seyahat uyarısı listesine ekliyor.

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