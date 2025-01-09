ABD'den Ankara'ya önemli ziyaret: Gündemde Suriye ve terörle mücadele var

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ABD'den Türkiye'ye yarın önemli bir ziyaret gerçekleşecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşar John Bass'ın, iki günlük ziyaret kapsamında, Suriye'deki son durum ve bölgesel istikrar konusunda üst düzey temaslarda bulunacağı belirtildi.

SURİYE VE TERÖRLE MÜCADELE

Görüşmelerde Suriye'nin terör örgütleri tarafından üs olarak kullanılmasına engel olunması ile terör örgütü DEAŞ'ın kalıcı olarak yenilgiye uğratılmasının sağlanması konularının masada olacağı ifade ediliyor.

BLINKEN'DAN AÇIKLAMA

Ziyaret öncesi açıklamalarda bulunan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, "Suriyeli Kürtlere karşı harekatı engellemek için Türkiye'yle çok yoğun çalışıyoruz." dedi.