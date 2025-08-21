ABD'den Çin'e karşı yeni adım: Otonom deniz filosu inşa ediliyor

ABD'nin Asya-Pasifik'ten uzaklaşmayacağını belirten ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Çin'in gelişmekte olan bir ülke olduğuna dikkat çekmişti.

Çin ile rekabeti işaret eden Rubio'nun yanı sıra ABD Savunma Bakanı Peth Hegseth de Çin'i askeri açıdan caydırarak olası savaşı engellemeleri gerektiğini belirtmişti.

DENİZ GÜCÜNÜN ÖNEMİ

Uzmanlar, Çin ile ABD arasındaki olası bir savaşta deniz gücünün stratejik değerde önemli olacağı düşünüyor.

Çin ordusu da deniz gücünü geliştirmek üzere donanmasını yenilemeye ve geliştirmeye devam ediyor.

Donanmanın önemine paralel olarak Ukrayna tarafından kullanılan ve etkinliği kanıtlanan insansız deniz araçları ABD'nin dikkatini çekmiş durumda.

Ukrayna'nın uzaktan kontrol edilebilen ve maliyeti uygun görülen otonom deniz araçlarının Rusya'nın Karadeniz filosuna ciddi zarar verdiği biliniyor.

OTONOM DENİZ FİLOSU İNŞA EDİLİYOR

ABD Donanması da dronelardan oluşan bir deniz filosu inşa ediyor.

ABD tarafından geliştirilmekte olan otonom deniz araçlarının denemelerinde meydana gelen kazalara dikkat çeken Reuters, ABD'li askeri yetkililerin Çin'i caydırmak üzere otonom sistemlere yatırım yapmaya başladığını bildirdi.

Pentagon, 2023 yılında Replicator programı kapsamında drone ve otonom sistemlerin geliştirilmesi için 1 milyar dolar tahsis etmişti.

Deniz Operasyonları Başkanı Jim Kilby, insansız sistemlerini önemi vurgulayarak, "Bu sistemler donanmanın menzilini, durumsal farkındalığını geliştirerek ve savaş etkinliğini artırarak deniz savaşının geleceğinde büyük rol oynayacak" şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump da drone sistemlerinin modern savaşlarda çok önemli olduğunu ve olacağını belirterek, "Bugün başka bir savaş hali var. Droneları ortaya çıkardılar. Dronelar biraz farklı" ifadelerini kullanmıştı.