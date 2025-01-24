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Amerikan Intercept haber platformunda yer alan ve Rubio'nun kurum içinde gönderdiği yazılı talimata dayandırılan haber çok konuşuldu..

Habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı pasaportlarda değişikliğe gidiyor.

"SADECE İKİ CİNSİYETİN OLDUĞUNU" BELİRTEN BAŞKANLIK KARARNAMESİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı ve "Amerika'nın resmi politikasına göre sadece kadın ve erkek şeklinde iki cinsiyetin olduğunu" belirten başkanlık kararnamesinin ardından harekete geçen bakanlık, pasaportları da bu kararnameye uygun şekilde yeniden düzenleyecek.

"ABD'NİN RESMİ POLİTİKASI, CİNSİYETİN DEĞİŞEBİLİR OLMADIĞIDIR"

Rubio'nun güncel talimatına göre, Dışişleri Bakanlığı, bugüne kadar pasaportlarda yer alan "kadın" ve "erkek" seçenekleri dışındaki "X" seçeneğini kaldırıyor.

Haberde yer alan bilgilere göre, Rubio, ilgili talimatında, "ABD'nin resmi politikası, cinsiyetin değişebilir olmadığıdır." ifadesine yer verdi.

TRUMP'TAN "SADECE İKİ CİNSİYETİN" TANINACAĞINA İLİŞKİN KARARNAMEYE İMZA

ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, yemin törenindeki hitabında, "Bundan böyle Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin resmi politikası, kadın ve erkek olmak üzere sadece iki cinsiyetin var olduğudur." ifadesini kullanmıştı.

Trump, göreve başlamasının ardından ülkede "kadın ve erkek olmak üzere sadece iki cinsiyetin" tanınacağına ilişkin kararname imzalamıştı.