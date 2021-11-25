Euro
13.4458
0.87%
Dolar
11.9715
0.71%
Altın
690.12
0.96%
Borsa
1.808
-0.22%
Bitcoin
716.202
4.25%
BTXN Coin
40.28
48.79%
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    ABD'den engelli adamı dövüp gasbettiler

    New York’ta engelli bir adam, 4 kişi tarafından darbedilerek tekerlekli sandalyesinden düşürüldü. Yaşanan anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 25.11.2021 - 15:53
    • Güncelleme : 25.11.2021 - 16:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD'den engelli adamı dövüp gasbettiler

    ABD'nin New York eyaletine bağlı Bronx bölgesindeki Mount Hope semtinde tekerlekli sandalyedeki 39 yaşındaki adam, sokak ortasında 4 kişi tarafında darbedildi.

    Güvenlik kamerasına yansıyan olayda 4 kişi, tekerlekli sandalyedeki adama saldırdı.

    YUMRUKLAYARAK YERE DÜŞÜRDÜ

    Saldırganlardan biri yumrukladığı adamı yere düşürürken, diğerleri de savunmasız durumdaki adama vurmaya devam etti.

    ABD den engelli adamı dövüp gasbettiler #1

    SIRT ÇANTASINI VE CEP TELEFONUNU GASBETTİLER

    New York polisi, saldırganların, adamın 800 dolar nakit parasının bulunduğu sırt çantasını ve cep telefonunu çalarak kayıplara karıştığını belirtti.

    Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

    ABD'den engelli adamı dövüp gasbettiler VİDEO

    ABD den engelli adamı dövüp gasbettiler #2

    ABD den engelli adamı dövüp gasbettiler #3

    ABD den engelli adamı dövüp gasbettiler #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir