New York’ta engelli bir adam, 4 kişi tarafından darbedilerek tekerlekli sandalyesinden düşürüldü. Yaşanan anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

ABD'nin New York eyaletine bağlı Bronx bölgesindeki Mount Hope semtinde tekerlekli sandalyedeki 39 yaşındaki adam, sokak ortasında 4 kişi tarafında darbedildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda 4 kişi, tekerlekli sandalyedeki adama saldırdı.

YUMRUKLAYARAK YERE DÜŞÜRDÜ

Saldırganlardan biri yumrukladığı adamı yere düşürürken, diğerleri de savunmasız durumdaki adama vurmaya devam etti.

SIRT ÇANTASINI VE CEP TELEFONUNU GASBETTİLER

New York polisi, saldırganların, adamın 800 dolar nakit parasının bulunduğu sırt çantasını ve cep telefonunu çalarak kayıplara karıştığını belirtti.

Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

ABD'den engelli adamı dövüp gasbettiler VİDEO

