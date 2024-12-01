ABD'den ESAD rejimi değerlendirmesi: Rusya ile İran'a güvenmesi şu anda ortaya çıkan şartlara neden olmuştur

İHA

Suriye'de El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Eş-Şam'ın rejimlerindeki muhalif grupların, Esad rejimine karşı başlattığı operasyon tüm şiddetiyle sürüyor..

Sıcak saatlerin yaşandığı bölgede muhalifler, Halep ve İdlib'te kontrolü ele geçirirken ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett'ten dikkat çeken değerlendirme geldi.

Savett, Suriye'deki duruma ilişkin “Esad rejiminin BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararında belirtilen siyasi sürece katılmayı reddetmesi ve Rusya ile İran'a güvenmesi, Suriye'nin kuzeybatısında Esad rejimi hatlarının çökmesi de dâhil olmak üzere şu anda ortaya çıkan şartlara neden olmuştur” dedi.

ABD'DEN ÇAĞRI

Heyet Tahrir Eş-Şam’ın (HTŞ) düzenlediği operasyonlarla ABD'nin hiçbir ilgisinin olmadığı aktarılan açıklamada, “ABD, ortakları ve müttefikleriyle birlikte gerilimin düşürülmesi, sivillerin ve azınlık gruplarının korunması ve bu iç savaşı BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı ile uyumlu bir siyasi çözümle kesin olarak sona erdirebilecek ciddi ve inandırıcı bir siyasi sürecin başlatılması çağrısında bulunmaktadır” ifadesinde bulunuldu.

ABD'NİN ASKERİ MEVZİLERİNİ KORUMAYA DEVAM EDECEĞİ BİLDİRİLDİ

Açıklamada, ABD’nin DEAŞ’ın Suriye'de yeniden güçlenmesini önlemek adına personelini ve askeri mevzilerini korumaya devam edeceğine dikkat çekildi.

BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararında Suriye'de acil bir ateşkesin sağlanması ve ülkede siyasi çözüm sürecinin ilerletilmesi çağrısı yapılmaktadır.