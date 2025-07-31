ABD'den Filistinli yetkililere yaptırım kararı

Gazze'de yaşanan insani kriz, dünyanın gözardı edeneyeceği bir boyuta ulaştı.

Her gün yüzlerce insan sebepsiz yere İsrail tarafından katledilirken, bazı ülkeler bunu sadece izliyor ya da Gazze'de taş üstüne taş koymayan İsrail ile omuz omuza veriyor.

ABD de bu ülkelerden biri....

FİLİSTİNLİLERE YAPTIRIM KARARI

Soykırımcı İsrail'in safında yer alan ABD, dikkat çeken bir adım daha attı.

ABD yönetimi, Filistin Yönetimi yetkilileri ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) üyelerine yönelik yaptırım kararı aldı.

BARIŞ SÜRECİNİ BALTALIYORLAR İDDİASI

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve Filistin Yönetimi yetkililerinin barış çabalarını baltaladığı öne sürüldü.

ABD VİZESİ ALAMAYACAKLAR

Filistin Yönetimi'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ve Dünya Mahkemesi gibi uluslararası kuruluşlar aracılığıyla tazminat arama girişimleri, "terör" suçlularına ve ailelerine yapılan yardımlar, şiddeti kışkırtmak ve yüceltmek de dahil olmak üzere terörizmi desteklemeye yönelik faaliyetler gerekçe gösterilerek yaptırım uygulanan kişilerin ABD vizesi alamayacağı vurgulandı.

Yaptırım uygulanan isimler açıklanmadı.

Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ü yöneten Filistin Yönetimi'nin başında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas bulunuyor