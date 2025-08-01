ABD'den Filistinli yetkililere yaptırım kararı

Gazze'de İsrail katliamları sürerken ABD, arka çıkmaya devam ediyor.

Avrupa ülkelerinin Filistin'i tanıyacaklarına yönelik resmi açıklamalarından sonra ABD tavrını ortaya koydu.

FİLİSTİNLİ YETKİLİLERE YAPTIRIM

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bazı Filistinli yetkililer yaptırım listesine alınırken bu kişilere vize verilmeyecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, Kongre'ye gönderdiği bildirimde, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile Filistin Yönetimi'nin (FY), 1989 ve 2002 tarihli taahhütlerine uymadığı belirtildi. Bakanlık, Filistinli yetkililerin ‘bölgesel barışı tehlikeye atacak’ adımlar attığını, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ve Uluslararası Adalet Divanı (UAD) gibi kuruluşlar aracılığıyla İsrail ile çatışmayı uluslararasılaştırmaya çalıştığını ve ‘terörizmi desteklediğini’ savunarak yaptırım kararı aldıklarını bildirdi. Bu kapsamda, ABD yönetimi ilgili Filistinli yetkililere vize verilmeyeceğini duyurdu.