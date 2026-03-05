Senato'dan İran'a yönelik saldırılar konusunda Trump'a tam yetki

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılarının Kongre onayına bağlı olmasını zorunlu kılan 'savaş yetkileri' tasarısı Senato'da oylandı.

Demokratlar tarafından sunulan tasarı, 47 'evet' oyuna karşılık 53 'hayır' oyuyla reddedildi.

Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul, partisinin çizgisinden ayrılarak lehte oy kullanırken Demokrat Senatör John Fetterman ise tasarıya karşı çıktı.

İRAN'A SALDIRILARIN ARDINDAN KONGRE'DEKİ İLK OYLAMA

Söz konusu oylama, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasından bu yana Kongre çatısı altındaki ilk oylama oldu.

1973 tarihli Savaş Yetkileri Yasası, ABD Başkanı'nın herhangi bir ülkeye savaş başlatma kararını Kongre onayına bağlarken ABD Başkanı'nın bu tür bir adımını önceden Kongre'ye bildirmesini zorunlu kılıyor.

Bu hafta içinde Temsilciler Meclisi'nde de benzer bir tasarının oylanması beklenirken söz konusu tasarının Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Kongre'de kabul edilme olasılığının düşük olduğuna dikkati çekiliyor.