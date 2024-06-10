ABD'den Gazze'de ateşkes için BMGK'ya çağrı ABD, 3 aşamalı Gazze'de ateşkes önerisinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde oylanması için çağrıda bulundu.

AA & Ensonhaber

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği Sözcüsü Nate Evans, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne başvuruda bulunduklarını bildirdi.

Buna göre ABD, Başkan Joe Biden'ın önceki hafta duyurusunu yaptığı İsrail'in hazırladığı Gazze'de ateşkes önerisinin BMGK tarafından oylanıp desteklenmesini talep etti.

Evans, 3 aşamalı söz konusu anlaşmaya uluslararası desteğin verilmesi durumunda ateşkes sürecinin hızlanacağını ve ateşkesin olması halinde de hem esirlerin serbest kalacağını hem de İsrail'in Gazze'deki yerleşim alanlarından anlaşma koşullarına göre çekileceğini belirtti.

"İsrail bu anlaşmayı zaten kabul etti"

Evans, "İsrail bu anlaşmayı zaten kabul etti, Güvenlik Konseyi'nin tek ses olma ve Hamas'a anlaşmayı kabul etme çağrısını yapma fırsatı var" ifadesini kullandı.

Öte yandan BM kaynakları, söz konusu oylamanın hafta başında BMGK gündemine alınarak yapılabileceğini bildirdi.