ABD'den Hindistan'a yüzde 25'lik ek vergi tarifesi

Rusya, Ukrayna ile savaşa girdiğinde Avrupa ve ABD'den büyük yaptırımlara maruz kaldı.

Ticari yaptırımların uygulandığı dönemde Hindistan ise daha fazla Rus petrolü satın aldı.

Ancak ABD Başkanı Donald Trump, ülkeleri Rus petrolü almamaları konusunda uyarınca petrol ticareti de sekteye uğradı.

Ancak Trump'ın Rus petrolü alan firmalara yüzde 100 vergi uygulayacağını söylemesiyle işler karıştı.

Ve Trump bugün ilk somut adımı attı.

Rusya'dan petrol alımını sürdürmesine yanıt olarak Hindistan'a yüzde 25 oranında ek gümrük vergisi uygulanmasının öngörüldüğü kararnameyi imzaladı.

HİNDİSTAN'A YÜZDE 25 EK VERGİ TARİFESİ

Kararnameye göre, Rusya'dan doğrudan veya dolaylı olarak petrol ithal eden Hindistan'a yönelik ek gümrük vergisi uygulanacak. Hindistan'dan ABD'ye gelen mallara yüzde 25 oranında ek tarife getirilecek.

Söz konusu ek tarife, 21 gün sonra yürürlüğe girecek ve geçiş döneminde bazı mallar muaf tutulacak.

Ayrıca, başka ülkelerin de Rus petrolünü ithal edip etmediği izlenerek benzer önlemler alınabilecek.

YÜZDE 50'YE YÜKSELMİŞ OLDU

Söz konusu ek tarife oranı, Hindistan'a halihazırda getirilen yüzde 25 oranındaki gümrük vergisine ek olarak uygulanacak.

Böylece Hindistan’dan ithal edilen ürünlere mevcut yüzde 25’lik gümrük vergisine ek yüzde 25 vergi daha getirilerek gümrük vergisi yüzde 50’ye yükselmiş oldu.

HİNDİSTAN'DAN AÇIKLAMA

Hindistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD’nin son günlerde Hindistan’ın Rusya’dan petrol ithalatını hedef aldığı hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:

Bu konudaki tutumumuzu, ithalatımızın piyasa faktörlerine dayalı olduğunu ve 1,4 milyar Hindistan vatandaşının enerji güvenliğini sağlamak amacıyla yapıldığını daha önce açıkça belirtmiştik.



Bu nedenle, ABD’nin diğer birçok ülkenin de kendi ulusal çıkarları doğrultusunda aldığı önlemler nedeniyle Hindistan’a ek gümrük vergileri uygulamaya karar vermesi son derece talihsiz bir durumdur. Bu önlemlerin haksız, gerekçesiz ve mantıksız olduğunu yineliyoruz.



Hindistan, ulusal çıkarlarını korumak için gerekli tüm önlemleri alacaktır.

Hindistan’a yönelik yeni verginin özellikle tekstil, ilaç ve elektronik ihracatını etkilemesi bekleniyor. Hindistan ekonomisinin 2025-2026 dönemi büyüme tahmininde yüzde 0,3-0,4 oranında bir düşüş yaşanabilir.

TRUMP ARTIRACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, hafta başında yaptığı açıklamada, Hindistan'ın Rusya'dan petrol satın almasının yanı sıra bunu yüksek karlarla yeniden sattığını belirterek, Hindistan'a yönelik tarifeyi "önemli ölçüde" artıracağını ifade etmişti.

HİNDİSTAN, RUSYA'NIN EN BÜYÜK PETROL ALICISI

Öte yandan dünyanın üçüncü büyük petrol ithalatçısı Hindistan, Rusya için büyük bir gelir kaynağı olan deniz yoluyla taşınan Rus ham petrolünün en büyük alıcısı konumunda.