ABD'den İran Donanması'na saldırı kamerada

ABD ile İsrail'in, İran'a karşı başlattığı savaşında 11 gün geride kaldı..

İki taraf da saldırılarını sürdürürken, çatışmalar şiddetleniyor.

İRAN DONANMASI'NA SALDIRI ANLARI

Son olarak ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran Donanması’na düzenlenen saldırılar ait görüntüleri paylaştı.

"İRAN, HAYATİ ÖNEM TAŞIYAN SULARDA SEYİR ÖZGÜRLÜĞÜNÜ TEHDİT ETMEKTE"

CENTROM, İran Donanması'na ait gemilerin vurulduğu anları şu ifadelerle paylaştı:

ABD güçleri, İran rejiminin deniz gücünü ve uluslararası deniz taşımacılığını sekteye uğratma kabiliyetini zayıflatmaktadır.



Yıllardır İran güçleri, ABD’nin, bölgenin ve dünyanın güvenliği ve refahı için hayati önem taşıyan sularda seyir özgürlüğünü tehdit etmektedir.