ABD’den İran’ın "gölge bankacılık" sistemine yaptırım

ABD, İran’a yönelik "Ekonomik Öfke" (Economic Fury) operasyonu kapsamında yeni yaptırım listesi açıkladı. ABD Hazine Bakanlığı, İran’ın "gölge bankacılık" sistemini hedef alarak, 35 kuruluş ve kişiyi yaptırım listesine aldı.

YAPTIRIMLARI DELEN GÖLGE FİNANS AĞI

Yaptırım listesine alınan kuruluş ve kişilerin, İran’ın gölge bankacılık sistemini yönettiğini, yaptırımlardan kaçınmasını sağladığını ve on milyarlarca dolarlık işlemlerin gerçekleştirilmesini kolaylaştırdığı aktarıldı.

Söz konusu kuruluş ve kişilerin, İran Devrim Muhafızları Ordusu dahil olmak üzere İran silahlı kuvvetlerinin uluslararası finans sistemine erişerek yasadışı petrol satışlarından ödeme almasına, füzeler ve diğer silah sistemleri için hassas bileşenler satın almasına ve İran'ın vekil gruplarına para aktarmasına imkan tanıdığı ifade edildi.

"İRAN’IN GÖLGE BANKACILIK SİSTEMİ, SİLAHLI KUVVETLERİ İÇİN HAYATİ BİR FİNANSAL CAN SİMİDİ GÖREVİ GÖRÜYOR"

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent şöyle dedi:

"İran’ın gölge bankacılık sistemi, silahlı kuvvetleri için hayati bir finansal can simidi görevi görüyor ve küresel ticareti aksatan ve Orta Doğu’da şiddeti körükleyen faaliyetlere imkan sağlıyor. Bu ağ üzerinden aktarılan yasadışı fonlar, rejimin devam eden operasyonlarını destekliyor ve ABD personeli, bölgesel müttefikler ve küresel ekonomi için doğrudan bir tehdit oluşturuyor. Finansal kurumlar uyarılmıştır: Bu ağların işlerini kolaylaştıran veya bunlarla ilişkisi olan herhangi bir kurum, ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalma riski altındadır"