Donald Trump: Almanya Başbakanı, İran'ın nükleer silah sahibi olmasında sorun görmüyor

Bütün dünyayı karşısına aldı.

ABD ile İran arasında devam eden ateşkes süreci ile bölgede silahlar bir süreliğini de olsa susarken ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Tehditvari açıklamalarını sürdüren ABD liderinin hedefinde bu sefer Almanya Almanya Başbakanı Friedrich Merz vardı.

"NE DEDİĞİNİ BİLMİYOR"

Merz'e yönelik sert eleştirilerde bulunan Trump, "Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, İran'ın nükleer silaha sahip olmasının sorun olmadığını düşünüyor.

Ne dediğini bilmiyor!" dedi.

"BEN YAPILMASI GEREKENİ YAPIYORUM"

Açıklamasının devamında İran'ın bölgeye saldırı düzenleyeceği iddiasını sürdüren ABD Başkanı, "Eğer İran'ın nükleer silahı olsaydı, tüm dünya rehin alınırdı.

Ben şu anda İran'la ilgili olarak, diğer ülkelerin veya başkanların çok daha önce yapması gereken bir şey yapıyorum." ifadelerini kullandı.

"ALMANYA'NIN EKONOMİSİNİN KÖTÜ OLMASINA ŞAŞMAMALI"

Son olarak Almanya Başbakanı'nı ekonomi yönetimi üzerinden hedef alan Trump, "Almanya'nın hem ekonomik hem de diğer açılardan bu kadar kötü durumda olmasına şaşmamalı!" diye konuştu.

'İRAN, ABD'Yİ KÜÇÜK DÜŞÜRÜYOR' DEMİŞTİ

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, daha önce yaptığı açıklamada İran tarafının müzakere konusunda daha iyi olduğunu söylemişti.

ABD'nin kötü günler geçirdiğini belirten Merz, "ABD'nin açıkça hiçbir stratejisi yok. Bütün bir ulus, özellikle Devrim Muhafızları etkisindeki İran yönetimi tarafından aşağılanıyor, küçük düşürülüyor." ifadelerine yer vermişti.