Abdullah Özdemir, İBB'ye faaliyet raporu üzerinden tepki gösterdi

İstanbul'un sorunları saymakla bitmiyor.

CHP'li belediye yönetimi, şehirde yaşanan trafik sorununa çözüm üretemezken kentsel dönüşüm konusunda da ciddi eleştirilerle gündeme geliyor.

Bir diğer konu tartışılan ise AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in gündeme getirdiği İBB'nin sahip olduğu araçlar.

"MANİPÜLASYON VE ŞOV YAPMIŞLARDI"

Abdullah Özdemir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin faaliyet raporuna ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İBB’nin araç yönetimi üzerinden CHP’li belediye yönetimine tepki gösterdi.

İl Başkanı paylaşımında, "Göreve geldiklerinde ilk iş olarak hizmet araçlarını Yenikapı’ya çekerek manipülasyon ve şov yapmışlardı" ifadelerini kullandı.

"ARAÇLARIN BÜYÜK KISMINDA ARAÇ TAKİP SİSTEMİ YOK"

İBB’nin araç sayısındaki artışa dikkat çeken İl Başkanı Özdemir, "Bugün geldiğimiz noktada, İBB’nin 2019’da 1.857 olan araç sayısı 7.784’e yükselmiş durumda.

Üstelik bu araçların 3 bin 565’inde araç takip sistemi olmadığı ortaya çıktı" dedi.

"HİZMET BEKLEYEN İSTANBULLUNUN KARŞISINA ŞOV ÇIKTI"

İl Başkanı Abdullah Özdemir, paylaşımında ayrıca, Takip sistemine kaydedilmeyen araçların kimler tarafından, nerede ve nasıl kullanıldığının bilinmediğini ifade eden Özdemir, "İstanbullu hizmet bekledi, karşısına şov çıktı" ifadelerine yer verdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İBB’nin faaliyet raporu etrafında yürüyen tartışmalar sosyal medyada da geniş yankı buldu. #FaaliyetRaporu etiketiyle çok sayıda paylaşım yapılırken, konu sosyal medya gündeminde öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

Faaliyet raporunda yer alan veriler, ulaşım ve harcama kalemlerinde dikkat çekici tabloyu da ortaya koydu.

TAŞIT KİRALAMA GİDERLERİNDE REKOR ARTIŞ

Raporda taşıt kiralama giderlerinin 2025 yılında 4 milyar 854 milyon TL’ye ulaştığı bilgisi yer aldı.

Bu kalemde bir önceki yıla göre yüzde 153,25 artış yaşandığı görüldü.

İETT VERİLERİ VATANDAŞLARIN MEMNUNİYETSİZLİĞİNİ ORTAYA KOYDU

Ulaşım başlığında öne çıkan bir diğer veri ise İETT’ye ilişkin olurken faaliyet raporundaki bilgilere göre 2025 yılında 9 milyon 520 bin 701 seferde 65 bin 527 arıza kaydı oluştu.

Aynı dönemde İETT’ye yönelik 402 bin 666 şikâyet, 162 bin 375 talep ve CİMER üzerinden 8 bin 546 başvuru kayda geçti.

BORÇ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Faaliyet raporunda İBB’nin toplam borcuna ilişkin veriler de yer alırken buna göre İBB’nin borcu 2025 yılı sonunda, iştirak şirketlerinin borçları dahil edilmeden 261 milyar 904 milyon TL’ye ulaştı.

Faaliyet raporunda yer alan veriler, araç sayısındaki artışa, kiralama giderlerindeki yükselişe, yatırım harcamalarındaki düşüşe ve ulaşım sistemindeki arıza-şikâyet yoğunluğuna işaret etti.