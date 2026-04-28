Yağışlar geri geliyor: Cuma günü yurdun tamamını etkisi altına alacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 5 günlük hava tahmin raporuna göre Türkiye, yeni haftaya parçalı bulutlu bir havayla başlasa da kısa sürede yurt genelinde etkisini artıracak geniş çaplı bir yağışlı sistemin etkisine giriyor.

Özellikle iç ve doğu bölgelerde kuvvetli sağanak yağışlar beklenirken, hafta sonuna doğru yağışlar neredeyse tüm yurda yayılıyor.

CUMA GÜNÜ YURDUN TAMAMI YAĞIŞ ALTINDA

Haftanın ilk günlerinde parçalı bulutlu bir hava hakim. İstanbul, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde Çarşamba günü yağış beklenmezken, Perşembe ve Cuma günlerinden itibaren yerel sağanak geçişleri görülecek.

Bursa ve Balıkesir çevrelerinde ise Cuma gününden itibaren yağışlar daha etkili olacak.

EGE VE AKDENİZ DE YAĞIŞLARDAN NASİBİNİ ALACAK

İzmir ve Manisa çevrelerinde hafta ortasında parçalı bulutlu hava hakimken, Perşembe gününden itibaren sağanak yağışlar başlıyor. Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışların daha kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışların en etkili olacağı bölgelerden biri. Antalya, Adana, Mersin ve Hatay çevrelerinde Perşembe gününden itibaren kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışlar görülmesi bekleniyor. Yer yer dolu ve yıldırım riski de bulunuyor.

İÇ ANADOLU'DA KUVVETLİ YAĞIŞ ETKİSİNİ GÖSTERECEK

Ankara başta olmak üzere Konya, Eskişehir ve Kayseri çevrelerinde Perşembe günü itibarıyla yağışlar başlıyor. Cuma ve hafta sonu boyunca bölgede aralıklı ve yer yer kuvvetli sağanaklar bekleniyor.

Bölgenin genelinde yağışlı hava hakim. Samsun, Trabzon ve Rize çevrelerinde hafta boyunca aralıklı sağanak yağışlar görülürken, Doğu Karadeniz’de yağışların daha yoğun olacağı tahmin ediliyor.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA DA ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR BEKLENİYOR

Erzurum, Kars ve Van çevrelerinde haftanın büyük bölümünde yağış etkili. Yüksek kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ihtimali de bulunuyor.

Diyarbakır, Gaziantep ve Şanlıurfa çevrelerinde Perşembe gününden itibaren sağanak yağışlar başlıyor. Cuma ve hafta sonu yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.