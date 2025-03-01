ABD'den İsrail'e 3 milyar dolarlık yeni silah satışı

AA & Ensonhaber

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail'e yeni silah satışlarına onay verdiği açıklandı.

Üç ayrı silah satış onayı için Kongre'ye resmi bildirim yapılırken Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Kongre'de silah satışlarını önleyecek bir adım beklenmiyor.

Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansı'nın ilk açıklamasına göre ABD, İsrail'e çok sayıda D9 buldozerle ilgili ekipmanların satışına onay verirken bu satışın 295 milyon dolar civarında olduğu belirtildi.

Diğer açıklamada İsrail'e toplam değeri 2 milyar doları geçen çok sayıda ve çeşitte bomba ve ilgili parçaların satışına da onay verildiği kaydedildi.

Ajanstan yapılan son açıklamada ise İsrail'e toplam değeri 675 milyon doları bulan mühimmat, güdüm kitleri ve mühimmat desteği ve ilgili teçhizatın satışına onay verildiği ifade edildi.

TRUMP YÖNETİMİNDEN 7,4 MİLYAR DOLARLIK SATIŞA ONAY ÇIKMIŞTI

ABD'den İsrail'e yaklaşık 3 milyar dolarlık yeni silah satış onayı Donald Trump yönetiminin bu ay içinde verdiği ikinci satış paketi olarak kayıtlara geçti.

Trump yönetimi birkaç hafta önce de İsrail'e toplam değeri 7,4 milyar doları bulan silah satışına onay vermişti.