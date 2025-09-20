ABD’den İsrail’e 6 milyar dolarlık yeni silah satışı hazırlığı

İsrail’in Gazze’deki kara operasyonu devam ederken, Amerika Birleşik Devletleri’nin yaklaşık 6 milyar dolarlık yeni silah satışına hazırlandığı bildirildi.

6 MİLYAR DOLARLIK SATIŞ PAKETİ: HELİKOPTER, ZIRHLI ARAÇ VE DESTEK EKİPMANLARI

Wall Street Journal’ın haberine göre, satış kapsamında 3,8 milyar dolar değerinde 30 adet AH-64 Apache tipi saldırı helikopteri ile 1,9 milyar dolar tutarında 3 bin 250 piyade zırhlı aracının İsrail’e verilmesi planlanıyor.

Ayrıca zırhlı personel taşıyıcıları ve enerji tedariki için 750 milyon dolarlık destek parçalarının da satış sürecinden geçtiği belirtiliyor.

Haberde söz konusu silahların teslimatının en erken 2-3 yılı bulacağı ifade edildi.

Satışın ABD'nin dış askeri yardım programı kapsamında finanse edileceği aktarılıyor.

KONGRE'NİN ONAYI ŞART

Satış planı, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi ve Senato Dış İlişkiler Komitesinin liderlerinin onayının ardından Kongre'ye sunulacak.

Haberde, söz konusu silah satış planının İsrail'in 9 Eylül'de Katar'daki Hamas liderlerine yönelik saldırısından yaklaşık bir ay önce Kongre liderlerine iletildiği bilgisi de yer aldı.

Satışın gerçekleşmesi halinde İsrail'in mevcut Apache filosunun neredeyse iki katına çıkacağı vurgulanıyor.

⁠İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 65 bin 174 Filistinli hayatını kaybetti, 166 bin 71 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 12 bin 622 kişi yaşamını yitirdi, 54 bin 30 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 514’e çıktı, yaralıların sayısı da 18 bin 431 oldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.