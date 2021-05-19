ABD'den İsrail'i ve Biden'ı eleştiren Erdoğan'a kınama

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail vahşetini eleştiren söylemlerini Yahudi karşıtlığı olarak görerek kınadıklarını belirtti.

İsrial'in dünyanın gözleri önünde Filistinlilere yönelik katliamlarına sessiz kalan ABD ve diğer Batılı ülkeler, Filistinlilerin kendi imkanlarıyla başlattığı direnişi ise terörizm ve gayri meşru olarak görüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsrail'i ve destekçilerini sert dille kınayarak, lanetleyerek yaptığı konuşma, ABD'yi rahatsız etti.

"ANTİSEMİTİST SÖYLEMLERİ KINIYORUZ"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Washington yönetiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yahudi halkına karşı sahip olduğu Antisemitist söylemlerini şiddetle kınadığını" belirtti.

"KIŞKIRTICI SÖZLERDEN KAÇINILMALI"

Price'ın sosyal medyadan yaptığı resmi açıklamada, Erdoğan'ın sözlerinin kınanması gerektiği belirtilerek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve diğer Türk liderleri şiddeti daha fazla kışkırtabilecek sözlerden kaçınmaya çağırıyoruz" denildi.

"BU DİLİN HİÇBİR YERDE YERİ YOK"

Türkiye'ye, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmayı sona erdirmek için ABD'ye katılması çağrısının yapıldığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Antisemitist dilin hiçbir yerde yeri yok. ABD, tüm biçimleriyle antisemitizmle mücadele etme konusunda kararlığa sahip. Antisemitizme sıklıkla eşlik eden, şiddeti ve antisemitizmi destekleyen tehlikeli yalanları da ciddiye alıyoruz. Yalanlara daima gerçeklerle karşı koymalı ve nefret suçlarına adaletle cevap vermeliyiz."

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