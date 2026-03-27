ABD’den Körfez için 3. seviye uyarı: Füze ve İHA tehdidi artıyor

ABD, Körfez’de güvenlik risklerinin artması üzerine üç ülke için ayrı ayrı seyahat uyarısı yayımladı.

Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Suudi Arabistan’daki ABD büyükelçilikleri aracılığıyla yapılan duyurularda, bölgedeki gerilim nedeniyle 3. seviye seyahat uyarısı verildiği bildirildi.

"FÜZE VE İHA TEHDİDİ ARTTI"

Yayımlanan uyarılarda, bölgede devam eden karşılıklı saldırıların füze ve insansız hava aracı (İHA) tehditlerini artırdığı vurgulandı.

Yetkililer, bu ülkelerde yaşayan veya bulunan ABD vatandaşlarına güvenlik durumunu yakından takip etmeleri, mümkünse bölgeden ayrılmayı değerlendirmeleri ya da bulundukları yerlerde acil durumlar için sığınmaya hazır olmaları çağrısında bulundu.

UÇUŞLARIN AKSAMA İHTİMALİ VAR

Uyarı metninde, BAE ve Suudi Arabistan genelinde ticari uçuşların halen devam ettiği ifade edildi. Ancak güvenlik durumuna bağlı olarak uçuşlarda gecikme veya iptallerin yaşanabileceği ihtimaline de dikkat çekildi.

Söz konusu uyarının, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri’nin 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı saldırıların ardından bölgede artan gerilim nedeniyle yapıldığı değerlendiriliyor.

İran ise saldırılara karşılık olarak İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere yönelik saldırılar düzenledi.

Çatışmalar sırasında eski İran lideri Ali Khamenei dahil çok sayıda üst düzey yetkilinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.