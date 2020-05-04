ABD'nin korona raporu: Çin salgını kasten sakladı

Raporda, Çin yönetiminin koronavirüsün bulaşıcılığına dair Dünya Sağlık Örgütü'nü bilgilendirmediği vurgulandı.

Çin, koronavirüs salgını nedeniyle hedef olmaya devam ediyor.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), Çin yönetiminin, Vuhan'da ortaya çıkan salgını ve bulaşıcılık derecesini tıbbi stok yapabilmek için kasten sakladığını ileri sürdü.

AP haber ajansına göre, İç Güvenlik Bakanlığı, Çin'in koronavirüs salgınındaki tutumuna ilişkin 4 sayfalık bir rapor hazırladı.

Çinli yetkililerin Ocak ayından bu yana salgını kasıtlı olarak sakladığı iddia edilen raporda, Çin'in ayrıca virüsün ciddiyetini önemsiz bir vaka gibi lanse etmeye çalıştığı belirtildi.

"İTHALAT YAPILIRKEN İHRACAT YASAKLANDI"

Öte yandan, Çin'in bu süreçte çeşitli ülkeden yoğun bir şekilde tıbbi ekipman ithal etmeye başladığına dikkati çekilen raporda, tıbbi ekipman ihracatını yasaklayıp ilgili ticari verileri paylaşmayı da reddettiği kaydedildi.

"DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NÜ BİLGİLENDİRMEDİLER"

Bunun yanı sıra, Çin yönetiminin koronavirüsün bulaşıcılığına dair Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) de bilgilendirmediği vurgulanan raporda, "Bu süreçte yapılan tıbbi ekipman ithalatı Ocak ayına ait ithalat ve ihracat verilerindeki anormallikle eşleşmektedir." ifadelerine yer verildi.

"VİRÜSÜN VUHAN'DAKİ LABORATUVARDAN ÇIKTIĞINA DAİR DELİLLER VAR"

Gün içerisinde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da koronavirüsün Çin'in Vuhan kentinde bulunan laboratuvardan çıktığına dair çok sayıda delil olduğunu ileri sürmüş, "Çin'in, yürüttükleri standartların altındaki laboratuvarlar ile dünyayı enfekte etme geçmişi var. Size bunun (koronavirüs) Vuhan'daki laboratuvardan çıktığına dair çok sayıda delil olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullanmıştı.

TRUMP: KANITLARI GÖRDÜM

Geçen hafta buna benzer bir açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump ise, virüsün Vuhan kentindeki bir laboratuvardan çıktığına ilişkin kanıtları gördüğünü ancak, şu anda detay paylaşamayacağını açıklamıştı.

(Vuhan Viroloji Enstitüsü)