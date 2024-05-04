Adana'da lastikçiye silahlı saldırıda yoldan geçen kadın öldü Adana'da bir lastik tamirhanesine düzenlenen silahlı saldırı sırasında aracıyla yoldan geçerken ensesine kurşun isabet etmesi sonucu ağır yaralanan kadın yaşamını yitirdi.

İHA

Adana'nın Seyhan ilçesi Mücahitler Caddesi'nde kimliği belirsiz motosikletli 2 şahıs, husumetli oldukları lastik tamirhanesine silahlı saldırı düzenledi.

Seken kurşunlar 3 yaşındaki çocuğunu kursa bırakıp 6 yaşındaki oğluyla birlikte evine dönmek için otomobiliyle yola çıkan Hayriye Derin'in (43) ensesine isabet etti.

Derin'in kullandığı otomobil karşı şeritten gelen minibüse çarparak durdu.

Saldırganlar motosikletle kaçarken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastanede can verdi

Sağlık ekipleri ağır yaralı kadını Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yoğun bakıma alınan Derin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)