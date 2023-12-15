ABD'den Orta Doğu'ya ziyaret: Savunma Bakanı Austin, Bahreyn, Katar ve İsrail'e gidecek Lloyd Austin, Bahreyn, Katar ve İsrail'i ziyaret edecek. Görüşmelerde İsrail'in saldırıları ve Gazze'deki durum ele alınacak.

AA

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Orta Doğu'da üç ülkeyi ziyaret edecek.

Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamaya göre, Bakan Austin, Bahreyn, Katar ve İsrail'e gidecek.

Austin, bu ülkedeki liderlerle görüşmek üzere, seyahatini 16 Aralık'ta gerçekleştirecek.

Austin'in Orta Doğu temasları

Katar'daki görüşmelerde, ABD'nin iki ülke arasındaki güvenlik ortaklığına olan bağlılığı yeniden teyit edilecek.

Austin'in, Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılmasını kolaylaştırma çabalarına "şükranlarını ifade etmek için" Katar Emiri ve Savunma Bakanı ile görüşeceği bilgisi paylaşıldı.

İsrail ziyaretinde ise ABD'nin, Tel Aviv yönetiminin "terörizme karşı savunma hakkına kalıcı desteğinin altını çizmek için" Başbakan Binyamin Netenyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant ile görüşmeler planlanıyor.

"Sivillerin güvenliği dikkate alınmalı"

İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılar sırasında "sivil güvenliğin dikkate alınmasının önemi ve insani yardım dağıtımını artırmaya yönelik kritik ihtiyacı" da Austin tarafından hatırlatılacak.

Austin'in İsrail'deki temaslarına, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Charles "CQ" Brown da eşlik edecek. Bu, Brown'ın Genelkurmay Başkanı olarak Orta Doğu'ya yapacağı ilk gezi olacak.

İsrail'in Gazze'deki sivilleri hesaba katma konusunda "adımlar attığını" savundu

Pentagon Sözcüsü Pat Ryder, ABD'nin, İsrail'in, Gazze'ye düzenlediği saldırılar hakkında ön bilgilendirme ve sivilleri hesaba katma konusunda "adımlar attığını" gördüğünü iddia etti.

Ryder, ABD'nin, İsrail'in operasyonlarını silahlı çatışma hukukuna uygun şekilde yürütmesini beklemeye devam ettiğini vurguladı.

İsrail'in, Gazze Şeridi'nde "güdümsüz bomba" kullanmasına ilişkin soruya ise Ryder, "İsrail'in operasyonları ya da belirli türdeki mühimmatın kullanım oranı hakkında bilgim yok." diye cevap verdi.

"Gerilimin yayılmaması için hassas davranıyoruz"

Ryder, Kızıldeniz'deki ticari gemilere, Yemen'deki Husilerin kontrolündeki bölgeden yapılan saldırılara verilecek karşılık konusunda ise "bölgedeki gerilimin" yayılmaması için hassas davrandıklarını dile getirdi.

Pentagon Sözcüsü, ABD'nin, devlet veya devlet dışı aktörlerin, mevcut durumu "Gazze'nin ötesine geçen daha geniş bir bölgesel çatışmaya neden olacak şekilde" istismar etmesini istemediğini belirtti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)