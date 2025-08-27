ABD’den Polonya’ya 1,85 milyar dolarlık F-35 satışı

ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansı (DSCA), Polonya’ya yönelik F-35 savaş uçağı lojistik ve program desteği satışına dair açıklama yaptı. Açıklamada, Dışişleri Bakanlığı’nın yaklaşık 1,85 milyar dolar değerindeki paketi onayladığı bildirildi.

TEKNİK VE LOJİSTİK HİZMETLER DAHİL

DSCA, satış paketinde modifikasyonlar, yedek parçalar, onarım, yazılım ve silah sistemi desteği gibi teknik ve lojistik unsurların yer aldığını belirtti.

NATO GÜVENLİĞİNE KATKI VURGUSU

Açıklamada, satışın Polonya’nın F-35 filosunun güvenilirliğini artıracağı, mevcut ve gelecekteki tehditlere karşı savunma kapasitesini güçlendireceği ifade edildi. Ayrıca bu adımın, NATO müttefiki olan Polonya’nın güvenliğini destekleyerek Avrupa’da siyasi ve ekonomik istikrara katkı sağlayacağı kaydedildi.

Satışın kesinleşmesi için ABD Kongresi’nin nihai onayının gerektiği hatırlatıldı.