ABD'den Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı füze saldırılarına kınama

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik bugün düzenlediği füze saldırılarını kınadı.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş devam ederken, uzun bir aranın ardından Ukrayna'nın Kiev kenti yine saldırıların hedefi oldu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'nin G20 Zirvesi'nde liderlere seslenmesinin ardından Kiev'de patlama sesleri duyuldu.

Kiev Belediye Başkanı Kliçko, 2 binanın vurulduğunu ve 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Olayın ardından ABD'den kınama mesajı geldi.

ABD, Rusya'yı kınadı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan yazılı açıklamasında, "ABD, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik en son düzenlediği füze saldırılarını kınıyor. Bu füzelerin Kiev'de ve ülkenin başka bölgelerinde insanların yaşadığı binalara isabet ettiği görülüyor." ifadesini kullandı.

Dünya liderlerinin Bali'deki G20 Zirvesinde insan hayatına ilişkin önemli konuları görüşürken, Rusya'nın Ukrayna halkının hayatını tehlikeye attığının ve temel altyapısını vurduğunun unutulmaması gerektiğini vurgulayan Sullivan, "Rusya'nın bu saldırıları ancak Putin'in savaşının istikrarı bozucu etkisi konusunda G20'deki endişeleri derinleştirmeye hizmet edecektir." görüşünü paylaştı.

Sullivan, ABD'nin her zaman Ukrayna halkının yanında olduğunu belirterek, ABD ve ortaklarının Ukrayna'ya hava savunma sistemleri dahil her türlü desteği sağlayacağını vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Rusya'nın ülke çapında çoğunlukla enerji altyapısına yönelik 85 füze saldırısı düzenlediğini bildirmişti.