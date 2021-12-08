ABD’den Rusya’ya: 2014’te uygulamadığımız yaptırımları uygularız

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesine yönelik endişeler hakkında açıklama yapan Sullivan, işgal durumunda ABD’nin Rusya’ya 2014 yılında uygulamadığı yaptırımları uygulayacağını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in video konferans görüşmesinin ardından Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, basın toplantısında konuştu.

Rusya’nın Ukrayna sınırlarında fazla sayıda askeri güç bulundurması ve ülkeyi işgal edeceğine yönelik endişeler karşısında ABD’nin tutumuna yönelik açıklamalarda bulunan Sullivan, Putin’in Ukrayna’yı işgal etme konusunda ‘henüz bir karar verdiğine inanmadığını’ söyledi.

Sullivan, ABD Başkanı Biden’ın Putin ile toplantısının ardından İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya liderleri ile görüşme gerçekleştirdiğini ve perşembe Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ile görüşeceğini belirtti.

“EKONOMİK ÖNLEMLERLE KARŞILIK VERECEĞİZ”

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi halinde Beyaz Saray’ın ABD’li ve Avrupalı müttefikleri ile Rusya’ya ekonomik önlemlerle karşılık vereceğini söyleyen Sullivan, ABD’nin herhangi bir beklenmedik durumla başa çıkmaya hazır olduğunu belirtti.

NATO’NUN DOĞU CEPHESİNDEKİ MÜTTEFİKLERE ASKERİ DESTEK VURGUSU

Sullivan, gerekirse ABD’nin, ‘2014’te Rusya’ya uygulanmadığı yaptırımları gerçekleştireceğini’ ifade etti.

Sullivan, işgal durumunda ABD’nin Ukrayna’ya savunma desteği sağlayacağını ve NATO’nun doğu cephesindeki müttefiklerine askeri desteği artıracağını söyledi.

‘FAYDALI BİR TOPLANTI’

Sullivan toplantıyla ilgili olarak, "Başkan Biden’ın bugün yaptığı şey, Rusya işgal etmeyi seçerse, bunun Rusya için sonuçlarını çok net bir şekilde ortaya koymaktı." dedi.

Sullivan, Biden ile Putin arasındaki görüşmeyi "faydalı bir toplantı" olarak nitelendirerek, ABD’nin nerede durduğunu belirtmede ve ilerleyen süreci belirlemede faydalı olduğunu söyledi.

Daha önce Beyaz Saray tarafından yayınlanan Biden ve Putin arasındaki görüşme özetine göre, eğer Rusya işgalde bulunursa ABD’nin buna ekonomik yaptırımlarla yanıt vereceği belirtildi.

Yapılan açıklamada, Biden’ın Ukrayna egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği yinelediği, iki ülke arasındaki gerilimi azaltma ve diplomasiye dönüş çağrısında bulunduğu aktarıldı.