ABD'den Suriye kararı: Askerlerini bölgeden çekiyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye'de dengeler değişti..

Suriye ordusu, 10 Mart Mutabakatı'na uymayan terör örgütü SDG'ye yıl başına kadar süre vermişti.

Ancak örgüt, tüm alanlarda entegre olmayıp süreçte diretti. Bunun üzerine Şam yönetimi, Halep'teki SDG hedeflerine operasyon başlattı.

Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahalleri örgütten temizlenerek Halep'teki SDG varlığına son verildi.

İlerleyişini Fırat'ın doğusunda da sürdüren Suriye ordusu, önce Deyr Hafir ardından Meskene, Tabka, Deyrizor ve Rakka'yı da ele geçirdi.

SDG DİZ ÇÖKTÜ

48 saatte SDG terörüne diz çöktürüldü. Sahada dağılan SDG'nin elebaşı "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Şam'ın isteklerini kabul etmeye razı oldu.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, SDG'yle ateşkes ve tam entegrasyon anlaşması imzalandığını açıkladı.

Yaşanan gelişmeler sonrasında ABD'den yeni bir karar geldi.

ABD SURİYE'DEN TAMAMEN ÇEKİLECEK

Wall Street Journal (WSJ) haberine göre, SDG'nin çökme noktasına gelmesi, Pentagon'un Suriye'de asker bulundurmanın sebebini sorgulamasına yol açtı.

Yetkililer, SDG'nin tamamen dağılması durumunda, Amerikan ordusunun Suriye'de kalması için hiçbir neden görmediklerini belirtti.

ABD, Suriye'deki askerlerini çekmeye hazırlanıyor.

SURİYE'DE TEK VE TAM HAKİMİYET

Öte yandan yapılan temizlik harekatıyla Suriye merkezi hükümeti, ülkede tam hakimiyet ve kontrolü sağlamış oldu.