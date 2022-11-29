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    ABD'den Ukrayna'ya 53 milyon dolarlık enerji yardımı

    ABD'den Ukrayna'ya 53 milyon dolarlık enerji yardımı

    Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef almasının ardından ABD, Ukrayna'ya 53 milyon dolarlık yardım paketi sağlayacağını açıkladı.
    • 29.11.2022 - 21:57
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 22:34
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    Rusya’nın Ukrayna’nın enerji altyapısına yönelik saldırıları devam ediyor..

    Kışın yaklaşması ile ABD, Ukrayna'ya enerji altyapısını desteklemek için 53 milyon dolarlık yardım paketi sağlayacağını açıkladı.

    "53 milyon dolardan fazla yardımda bulunuldu"

    ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik devam eden acımasız saldırılarının ortasında, Dışişleri Bakanı Blinken bugün Bükreş'teki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında düzenlenen G7 toplantısında ABD hükümetinin elektriğin sağlanmasını desteklemek için 53 milyon dolardan fazla yardımda bulunduğunu duyurdu" denildi.

    ABD den Ukrayna ya 53 milyon dolarlık enerji yardımı #1

    Ukrayna'ya elektrik için ekipmanlar da sağlanacak

    Açıklamada, söz konusu yardım paketinin dağıtım trafoları, devre kesiciler, parafudrlar, ayırıcılar ve diğer önemli ekipmanları içereceği belirtilerek, "Bu ekipmanlar, Ukraynalıların kışı atlatmasına yardımcı olmak için acil durumlarda Ukrayna'ya hızla teslim edilecek" denildi.

    Söz konusu yardım paketinin Rusya'nın saldırılarından etkilenen yerel belediyelere acil durum elektriğinin ve ısısının geri getirilmesine yardımcı olmak için jeneratörler ve diğer ekipmanlara verilen 55 milyon dolarlık desteğe ek olarak verildiğine dikkat çekildi.

    ABD den Ukrayna ya 53 milyon dolarlık enerji yardımı #2


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