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ABD'den Ukrayna'ya ilave askeri yardım: 250 milyon dolar değerinde Abone Olun

ABD'den Ukrayna'ya ilave askeri yardım: 250 milyon dolar değerinde ABD, Ukrayna için 250 milyon dolarlık ilave askeri yardımda bulunduğunu duyurdu. Yardımların, kritik güvenlik ve savunma ihtiyaçlarının karşılanması içni yapıldığı açıklandı.

AA ABD, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın son bulmaması için Ukrayna'ya askeri yardımlarını sürdürüyor. 45’inci askeri yardım paketi: 250 milyon dolar tutarında Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamada, ABD yönetiminin Ağustos 2021'den bu yana Ukrayna'ya 45’inci askeri yardım paketi sağladığı bildirildi. 250 milyon dolar tutarındaki ek yardım paketinin, Ukrayna'nın, Rusya'nın devam eden savaşına karşı koymasına yardımcı olacak ek hava savunma malzemeleri, topçu mühimmatı, mayın temizleme ekipmanları, roketler, tıbbi araçlar, yedek parçalar ve savaş alanında kullanılacak diğer ekipmanları içerdiği kaydedildi. Ukrayna'ya askeri yardımlar sürecek Açıklamada ABD’nin, Ukrayna'ya acil savaş alanı ihtiyaçlarını ve uzun vadeli güvenlik yardımı gereksinimlerini karşılayabilecek imkanlar sağlamak için müttefik ve ortaklarıyla birlikte çalışmaya devam edeceği belirtildi.

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