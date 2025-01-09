ABD'den Ukrayna'ya yeni askeri yardım: 500 milyon dolarlık paket

AA

Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'nın en önemli destekçisi ABD, yardımlarını sürdürüyor.

Başkan Joe Biden, Görevi Donald Trump'a bırakmadan önce bir yarım paketi daha çıkarttı.

YENİ YARDIMIN TUTATI 500 MİLYON DOLAR

Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın kritik güvenlik ve savunma ihtiyaçlarını karşılamak için yapılacak güvenlik yardımı desteğinin; hava savunma füzeleri, havadan karaya mühimmatlar ve Ukrayna’nın F-16 kullanımını destekleyecek ekipmanları kapsadığı belirtildi.

Başkanlık Çekme Yetkisi (PDA) çerçevesinde tahmini değeri 500 milyon doları bulan yardımların içinde AIM-7, RIM-7 ve AIM-9M hava savunma füzeleri, havadan karaya mühimmatlar, F-16'lar için destek ekipmanı, zırhlı köprüleme sistemleri ve iletişim ile ulaşım malzemelerinin yer aldığı aktarıldı.

Açıklamada, bu yardım paketinin, Biden yönetiminin Ağustos 2021'den bu yana Ukrayna için Savunma Bakanlığı envanterlerinden sağladığı 74'ncü ekipman dilimi olduğuna dikkat çekildi.