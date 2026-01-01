Finlandiya’dan Baltık Denizi’nde sabotaj operasyonu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Finlandiya polisi, Baltık Denizi’nde Finlandiya ile Estonya arasındaki sualtı telekomünikasyon kablolarına zarar verildiği şüphesiyle Saint Vincent ve Grenadinler bayraklı bir kargo gemisine el koydu. Gemide bulunan 14 kişilik mürettebat gözaltına alındı.

KABLOLARDAKİ HASAR, ALARM YARATTI

Olay, Finlandiya ile Estonya’yı birbirine bağlayan telekomünikasyon hattında dün tespit edilen sualtı kablo hasarıyla ortaya çıktı. Finlandiya merkezli telekomünikasyon şirketi Elisa’nın arıza bildirimi üzerine Finlandiya Sahil Güvenliği harekete geçti. Bölgeye devriye gemisi ve helikopter sevk edildi.

GEMİNİN DEMİRİ, DENİZ TABANINDA SÜRÜKLENDİ

Yürütülen incelemelerde, Saint Vincent ve Grenadinler bandıralı “Fitburg” adlı kargo gemisinin demirini deniz tabanında sürüklediği belirlendi. Güvenlik güçleri, Finlandiya makamlarının koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonla gemiye el koydu.

14 MÜRETTEBAT GÖZALTINDA

Yetkililer, gemide bulunan ve Rusya, Gürcistan, Kazakistan ile Azerbaycan uyruklu olduğu belirtilen 14 kişilik mürettebatın tamamının gözaltına alındığını açıkladı. Mürettebatın, Helsinki ile Estonya arasında uzanan iletişim kablolarına zarar verilmesiyle bağlantılı olarak sorgulandığı bildirildi.

"NİTELİKLİ SABOTAJ" ŞÜPHESİ

Polis tarafından yapılan açıklamada, olayın “telekomünikasyonun nitelikli şekilde kesintiye uğratılması, nitelikli sabotaj ve nitelikli sabotaja teşebbüs” kapsamında değerlendirildiği belirtildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü kaydedildi.

GEMİ RUSYA'DAN İSRAİL'E GİDİYORDU

Sınır güvenlik yetkilileri, olay anında geminin Rusya’nın St. Petersburg kentinden İsrail’in Hayfa Limanı’na doğru seyir halinde olduğunu açıkladı.

"HİBRİT SAVAŞ" İDDİALARI

Uzmanlar, yaşananları Rusya’nın Batılı ülkelere yönelik yürüttüğü iddia edilen “hibrit savaş” stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriyor. Olay, Baltık Denizi çevresindeki NATO üyesi ülkelerde alarm seviyesinin yükselmesine neden oldu.

NATO VE AB, SÜRECİ YAKINDAN İZLİYOR

Bir NATO yetkilisi, İngiltere’nin Northwood kentinde bulunan Müttefik Deniz Komutanlığı’ndaki NATO Denizcilik Merkezi aracılığıyla Finlandiya makamlarıyla sürekli bilgi paylaşımı yapıldığını belirtti.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Henna Virkkunen ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, durumu yakından takip ettiklerini ve “hibrit tehditlere karşı hazırlıklı olduklarını” vurguladı.