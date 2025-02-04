AB'den ABD'ye gümrük savaşı cevabı: Hedef alınırsak sert şekilde yanıt vereceğiz

DHA

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasıyla birlikte gümrük krizi başgösterdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de düzenlenen savunma konulu ilk zirve toplantısının ardından basına açıklamalarda bulunurken, Trump yönetiminin vergi artırım politikalarına da değindi.

"HAZIRIZ, HEDEF ALINIRSAK SERT CEVAP VERİRİZ"

Leyen, 27 AB üyesi ülkenin liderinin savunmanın yanı sıra ABD ile ilişkiler konusunu ele aldığını kaydederek, “AB, ABD ile sağlam ve yapıcı bir diyaloğa hazır, ancak aynı zamanda ABD ile ilişkilerde potansiyel zorlukların da farkındayız ve buna hazırız. AB, haksız veya keyfi bir şekilde hedef alındığında, sert bir şekilde yanıt verecektir.” dedi.

"EKONOMİDE GEREKSİZ YERE HASAR AÇIYOR"

Von der Leyen, Trump yönetiminin Kanada ve Meksika'ya yüksek gümrük vergileri uygulamaya başlaması ile ilgili, “Bu tarifeler işletme maliyetlerini artırıyor, işçilere ve tüketicilere zarar veriyor. Ekonomilerde gereksiz yere hasar açıyor ve enflasyonu artırıyor. Bundan pek de iyi bir sonuç çıkacağını düşünmüyoruz.” diye konuştu.