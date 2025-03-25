AB'den dikkat çeken karar: Dijital sürücü belgesine geçiliyor

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Sürücü belgelerine yönelik yeni kurallar konusunda üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasında müzakereler gerçekleştirildi.

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, müzakerelerde anlaşma sağlandığı bildirildi.

SÜRÜCÜLERİN UYGUNLUĞUNA İLİŞKİN ASGARİ GEREKLİLİKLER DEĞİŞECEK

Açıklamada, sürücü belgesi direktifinin güncellenmesiyle AB ülkeleri genelinde sürücülerin uygunluğuna ilişkin asgari gerekliliklerin değişeceği, acemi sürücüler için deneme sürelerine ilişkin kuralların da uyumlu hale geleceği bildirildi.

"TÜM AB VATANDAŞLARI İÇİN TEK TİP BİR MOBİL EHLİYET OLACAK"

Değişiklik sonucunda sürücü belgeleriyle ilgili kurallar ve düzenlenmenin daha akılcı, kapsayıcı ve dijital toplumla uyumlu olacağı belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

2030 yılı sonuna kadar, tüm AB vatandaşları için tek tip bir mobil ehliyet olacak. Mobil ehliyet gelecekteki Avrupa dijital kimlik cüzdanına yerleştirilecek. Dijital ehliyet bütün AB üyesi ülkelerde tanınacak.

SÜRÜCÜ BELGESİNİN AYNI ZAMANDA KİMLİK KARTI OLARAK KULLANILMASI DURUMU

Açıklamada, isteyenlerin sürücü belgelerinin fiziki halini de edinebilecekleri, sürücü belgesinin aynı zamanda kimlik kartı olarak kullanılması durumunda 10 yıl süresi bulunacağı, bunun sadece ehliyet olarak otomobil ve motosiklet kullanımına ilişkin geçerlilik süresinin ise 15 yıl olacağı kaydedildi.