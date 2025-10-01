AB'den Gazze'ye insani yardım mesajı: Beklemek seçenek değil

Gazze'de insani kriz derinleşiyor...

Avrupa Birliği Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan Gazze'deki acı tabloya ilişkin bir mesaj paylaştı.

"İNSANLARIN HAYATLARI RİSK ALTINDA"

Gazze'de her gün sivillerin çok ihtiyaç duydukları tıbbi yardıma ulaşmak için mücadele verdiklerine dikkati çeken Lahbib, dün AB'nin Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Gıda Programı'nın desteğiyle El-Ariş Limanı'na 94 ton tıbbi yardım gönderdiğini aktardı.

Lahbib, "Gazze'ye insani yardım ulaştırma konusunda beklemek bir seçenek değil. İnsanların hayatları risk altında." vurgusunda bulunarak, Gazze'ye engelsiz insani yardım çağrısı yaptı.

SOYKIRIMDA CAN KAYBI 66 BİNİ AŞTI

Gazze'de yaşanan insani felaket bitmek bilmiyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son verileri paylaştı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 51 ölü ve 180 yaralının ulaştığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 66 bin 148'e, yaralıların 168 bin 716'ya yükseldiği ifade edildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 13 bin 280 Filistinlinin öldüğü, 56 bin 675 kişinin yaralandığı belirtildi.

İNSANİ YARDIM BÖLGELERİNE SALDIRILAR SÜRÜYOR

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 580'e, yaralananların sayısının da 18 bin 930'a çıktığı kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.