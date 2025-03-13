AB'den Güney Afrika'ya yatırım: 4,7 milyar avroluk paket açıklandı

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AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Cape Town'da düzenlenen 8. AB-Güney Afrika Zirvesi'ne katıldı.

Leyen, zirvenin açılışında konuştu.

"ORTAKLIĞIMIZ HER ZAMANKİNDEN DAHA ÖNEMLİ"

Costa, küresel belirsizliklerin yaşandığı mevcut durumda bağları güçlendirmenin önemine işaret ederek, "Yeni teknolojiler siyasi sistemleri ve küresel güç dinamiklerini altüst ederken, ortaklığımız her zamankinden daha önemli." dedi.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ise şöyle konuştu:

AB ile Güney Afrika arasında tarihi bağlar ve köklü ilişkiler bulunuyor. Güney Afrika ve Avrupa arasındaki işbirliği her zamankinden daha önemli. İşte bu nedenle bugün burada ülkelerimiz ve vatandaşlarımız arasında zaten var olan yakın bağları güçlendirmek için bulunuyoruz.

4,7 MİLYAR AVRO DEĞERİNDE YATIRIM PAKETİ

AB'nin Küresel Geçit Programı kapsamında Güney Afrika'ya 4,7 milyar avro değerinde yatırım paketini duyuran von der Leyen, bu paketin ülkede temiz enerjiye geçişi, aşı üretimini ve endüstriyel büyümeyi hedefleyen projeler için kullanılacağını belirtti.

"Güney Afrika halihazırda Afrika'daki en yakın ortağımız ve kıtadaki tek stratejik ortağımızdır." diyen von der Leyen, AB ile Güney Afrika arasındaki ticaretin yılda yaklaşık 50 milyar avroya ulaştığını kaydetti.

"TEMİZ HİDROJEN ÜRETMEK İÇİN YÜKSELEN ENDÜSTRİNİZ VE GÜÇLÜ İHRACAT HEDEFLERİNİZ VAR"

Güney Afrika ile ayrıca temiz hidrojen ve kritik hammaddelere yatırım yapılmasını kolaylaştırmayı amaçlayan "Temiz Ticaret ve Yatırım Ortaklığı" müzakerelerinin başlatıldığını belirten von der Leyen, şu ifadeleri kullandı:

Temiz hidrojen üretmek için yükselen endüstriniz ve güçlü ihracat hedefleriniz var. Avrupalı şirketler buraya yatırım yapmak istiyorlar ancak daha fazla teşvike ihtiyaçları var. Bu nedenle 'Temiz Ticaret ve Yatırım Ortaklığı' özel şirketlerle birlikte temiz enerji, hammadde ve yeşil hidrojen yatırımlarını destekleyebilir.

Zirve kapsamında bilim ve teknoloji alanlarındaki işbirliğinin geliştirilmesine karar verildiğini söyleyen von der Leyen, özellikle yapay zeka araştırmaları konusunda ortak çalışmaların artırılacağını aktardı.