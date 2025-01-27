AB'den Gürcistan kararı: Vize serbestisini kısmen askıya aldı

DHA

Gürcistan yönetiminin Avrupa Birliği (AB) karşıtı tutumları hem Gürcü halkının hem de AB'nin tepkisine yol açıyor.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi’nden yapılan açıklamada, Brüksel'de toplanan dışişleri bakanlarının AB-Gürcistan vize kolaylaştırma anlaşmasının bazı bölümlerini askıya almaya karar verdiği duyuruldu.

POLİTİKACI VE DİPLOMATLARI KAPSAYACAK

Açıklamada, bu kararın Gürcü diplomatların ve yetkililerin AB'ye seyahat ederken vize başvurusunda bulunmak zorunda kalmasına yol açabileceği belirtilerek, uygulamanın AB topraklarında düzenlenen resmi toplantılara ve diğer etkinliklere katılan Gürcistan resmi delegasyonlarının üyelerini, Gürcistan'ın ulusal ve bölgesel hükümetleri ile parlamentolarının üyeleri ile Gürcistan Anayasa Mahkemesi üyelerini ve diplomatik pasaport sahiplerini kapsayacağı kaydedildi.

HALK YARARLANMAYA DEVAM EDECEK

Açıklamada, Gürcistan vatandaşlarının kısa süreli konaklamalar için AB'ye seyahat ederken vize muafiyetinden yararlanmaya devam edeceği bildirildi.

Açıklamada, ayrıca kararın AB'ye katılım müzakerelerini askıya alan ve bu kararı protesto eden halka şiddetle yanıt veren Tiflis yönetimine yönelik tedbirler kapsamında alındığı aktarıldı.