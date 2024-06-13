AB'den Macaristan'a göçmen politikası nedeniyle 200 milyon euro ceza Avrupa Birliği'nin en üst mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, Macaristan'ın, sınırlarında göçmen ve sığınmacılara yönelik politikasında değişiklik yapmadığı gerekçesiyle 200 milyon euro ceza ödemesi gerektiği belirtildi.

İHA

Avrupa Birliği (AB), ülkelerin göçmen ve sığınmacı politikalarını yakından izlerken, uygun görülmeyen politikalara karşı yaptırım uyguluyor.

AB'nin en üst mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, Macaristan'ın, sınırlarında göçmen ve sığınmacılara yönelik politikasında değişiklik yapmadığı gerekçesiyle 200 milyon euro ceza ödemesi gerektiği belirtildi.

200 milyon euro ceza kesildi

Mahkeme tarafından 2020 yılında alınan kararı uygulamayı reddeden Macaristan'ın, 200 milyon euro para cezasının yanı sıra tedbirleri uygulayana kadar günlük 1 milyon euro ceza ödeyeceği de ifade edildi.

Avrupa Adalet Divanı (ECJ) kararında, “Macaristan'ın uluslararası koruma başvurusunda bulunanların, başvurularının reddedilmesine karşı yaptıkları temyiz başvurusu hakkında nihai bir karar verilinceye kadar Macaristan'da kalma hakları ve yasa dışı olarak kalan üçüncü ülke vatandaşlarının sınır dışı edilmeleri konusunda 2020 kararına uymak için önlem almadığı” aktarıldı.

ECJ tarafından yapılan açıklamada, “Ortak bir AB politikasının bir bütün olarak uygulanmasından kasıtlı olarak kaçınmaktan ibaret olan bu başarısızlık, AB hukukunun benzeri görülmemiş ve son derece ciddi bir ihlalini teşkil etmektedir.” denildi.

Mevcut politikayı sürdüreceğiz demişti

Macaristan hükümeti, daha önce 2020 kararının tartışmalı olduğunu ve “transit bölgeleri” kapattığını ve aynı zamanda gelecekteki sığınma başvurularını engellemek için kuralları sertleştirdiğini aktarmıştı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise 2021 yılında “Avrupa Mahkemesi değiştirmemizi emretse de sığınmacılarla ilgili mevcut politikayı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullanmıştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)