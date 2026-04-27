İstanbul'da Küçükçekmece Sahili'nde yunuslar görüntülendi

Menekşe Sahili'nde havalarının ısınmasıyla beraber denizde gözüken yunuslar çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
İstanbul'da Küçükçekmece Menekşe Sahili'nde öğle saatlerinde yunuslar sahile yakın noktalarda ortaya çıktı.
YUNUSLARIN DANSI SAHİLDE GÖRSEL ŞÖLEN SUNDU
Dans edercesine birbirleriyle yüzen yunuslar, görsel şölen oluşturdu.
Uzun süre sahile yakın şekilde yüzen yunuslar daha sonra gözden kayboldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)