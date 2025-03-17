AB’den Rusya açıklaması

DHA

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 'ateşkes' kararı beklenirken taraflardan yapılan açıklamalar, Avrupa tarafından yakından takip ediliyor..

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ateşkese olumlu baktığını belirtmiş, Rus lider Putin ise ateşkesi desteklediklerini ancak tartışılması gereken konular olduğunu ifade etmişti..

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

UKRAYNA'YA YARDIM PAKETİ

Kallas, toplantıda Ukrayna'ya destek, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler ve ABD ile ilişkilerin ele alındığını belirtti.

Kaja Kallas, Kiev'e 40 milyar euro değerinde savunma yardımı sağlanması konusunda AB içinde geniş bir destek olduğunu kaydederek, yardım paketine ilişkin tartışmaların devam ettiğini bildirdi.

"ŞU ANDA GÖRDÜĞÜMÜZ ŞEY RUSYA'NIN GERÇEKTEN BARIŞ İSTEMEDİĞİ"

Masadaki tüm bakanların Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde 11 Mart'ta düzenlenen Ukrayna-ABD toplantısının sonuçlarını memnuniyetle karşıladığını ifade eden Kallas, “Şu anda gördüğümüz şey Rusya'nın gerçekten barış istemediği. Ayrıca masanın etrafında anlaşmaya varılan şey Rusya'ya gerçekten güvenilemeyeceği oldu.” dedi.