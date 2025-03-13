SON DAKİKA! Vladimir Putin'den Ukrayna'yla ateşkes açıklaması

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda sona doğru...

Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'da ABD ve Ukrayna heyetleriyle arasında yapılan görüşmede ateşkes çıkmıştı..

Ukrayna 30 günlük ateşkese olumlu bakarken Rusya'dan yanıt bekleniyordu..

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ateşkesle ilgili açıklamalarda bulundu.

"ÇATIŞMALARI DURDURMAYI KABUL ETTİK"

Rusya'nın Ukrayna ile 30 günlük ateşkesi desteklediğini belirten Putin, şunları söyledi:

Ukrayna'daki çatışmaları durdurmayı kabul ettik ancak bu uzun soluklu barışa yol açmalı. Çatışmanın temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerekiyor. Ukrayna için bu koşullarda 30 günlük ateşkese ulaşmak iyi olacaktır.

"ATEŞKES OLDUĞUNDA KURSK'TAKİ UKRAYNA ASKERLERİ ÇEKİLECEK Mİ?"

Kursk'taki Ukrayna askerlerinin iki seçeneği var; ya teslim olmak ya da yok olmak. Ateşkes olduğunda Kursk'taki Ukrayna askerleri çekilecek mi?



Ukrayna zorunlu seferberlik ve silah temini için geçici ateşkesten faydalanabilir, bunun nasıl kontrol edileceğine karar verilmesi gerekiyor.