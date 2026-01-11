AB’den 'Suriye' çağrısı: Siyasi bir çözüm için diyaloğa dönülmeli

- AB, Suriye’nin Halep kentinde yaşanan çatışmalar sonrası siyasi çözüm çağrısı yaptı.
- AB, istikrar ve sürdürülebilir bir geçiş için diyalogun önemini vurguladı.
- Sivillerin korunması gerektiği belirtilerek, kapsayıcı bir geçişin sağlanması hedeflendi.
Suriye'nin Halep kentinde yaşanan çatışmalar sonrası Avrupa Birliği (AB), bölgedeki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar el Anouni tarafından yapılan yazılı açıklamada, 'sivillerin her zaman korunması gerektiğine' vurgu yapıldı.
"ÇATIŞMALARA SON VERİLMESİ" ÇAĞRISI
Söz konusu açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
AB, Halep ve çevresindeki çatışmalara son verilmesi çağrısında bulunarak, sivillerin her zaman korunmasının ve insani yardıma erişimin kolaylaştırılmasının önemini vurgulamaktadır.
Tarafların siyasi bir çözüm için acilen diyaloğa dönmesi gerekiyor.
"KİLİT BİR UNSURDUR"
Ülke genelinde istikrarın sağlanması, tüm Suriyelilerin beklentilerini karşılayan sürdürülebilir ve kapsayıcı bir geçişin sağlanması için kilit bir unsurdur.