AB’den 'Suriye' çağrısı: Siyasi bir çözüm için diyaloğa dönülmeli Suriye'nin Halep kentindeki olaylarla ilgili siyasi çözüm çağrısı yapan Avrupa Birliği, "Ülke genelinde istikrarın sağlanması, tüm Suriyelilerin beklentilerini karşılayan sürdürülebilir ve kapsayıcı bir geçişin sağlanması için kilit bir unsurdur” ifadelerini kullandı.