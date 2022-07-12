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    AB'den Ukrayna'ya 1 milyar euroluk mali yardıma onay

    Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB’nin Ukrayna’ya 1 milyar euroluk makro-finansal yardım paketine onay verdiğini açıkladı.
    • 12.07.2022 - 19:03
    • Güncelleme : 12.07.2022 - 19:20
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    AB'den Ukrayna'ya 1 milyar euroluk mali yardıma onay

    AB, Ukrayna’ya yönelik yardımlarını sürdürüyor.

    AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, AB’nin Ukrayna’ya 1 milyar euroluk makro-finansal yardım paketine onay verdiğini bildirerek, yardımın Ukrayna’ya bu ay içinde ulaşacağını aktardı.

    "Ukrayna'nın yanındayız" mesajı

    Von der Leyen, söz konusu yardımın Ukrayna’yı güçlendireceğini ifade ederek, “Ukrayna’nın yanındayız. Şimdi ve gelecekte” dedi.

    Söz konusu yardım, AB Komisyonun geçtiğimiz mayısta Ukrayna’ya için önerdiği yaklaşık 9 milyar euroluk makro-finansal yardım paketinin ilk kısmını oluştururken, AB’nin Rusya’nın saldırılarının başlamasından bu yana Ukrayna’ya yaptığı yardım miktarı 2 milyar euroyu aşmış olacak.

    AB den Ukrayna ya 1 milyar euroluk mali yardıma onay #1


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