AB'den Ukrayna'ya 3,5 milyar euro maddi yardım

AA

Rusya-Ukrayna savaşı, bugün itibarıyla üç yılı geride bıraktı...

Bu süreçte iki taraf da ağır kayıplar verdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'da savaşın 3. yıl dönümü nedeniyle Kiev'de düzenlenen ve AB liderlerinin yanı sıra, AB üyesi olmayan Kuzey Avrupa ülkeleri ve Kanada'dan liderleri bir araya getiren Ukrayna'ya destek konulu uluslararası toplantıda konuştu.

"PUTİN, HALEN UKRAYNA'NIN TESLİM OLMASINI HEDEFLİYOR"

Rusya'nın talebinin Ukrayna'nın teslim olması olduğunu ifade eden Von der Leyen, "Ukrayna'daki savaş, Avrupa'nın geleceği açısından en merkezi ve en belirleyici kriz olmaya devam ediyor. Putin, savaşı sahada kazanmak için her zamankinden daha fazla çaba gösteriyor. Putin hala Ukrayna'nın teslim olmasını hedeflemeye devam ediyor." dedi.

Önceliklerinin Ukrayna'nın direnişini güçlendirmek olduğunu söyleyen Von der Leyen, "Burada söz konusu olan şey sadece Ukrayna'nın geleceği değil. Bu yüzden bugüne kadar AB ve üye devletler, Ukrayna'ya toplam 134 milyar euro destek sağladı. Bu miktar, diğer herkesin sağladığından daha fazla. Avrupa, bu kritik zamanda Ukrayna'yı güçlendirmek için burada bulunuyor. Ukrayna'ya 3,5 milyar euroluk yeni bir ödemenin mart ayında yapılacağını duyurmak istiyorum." diye konuştu.

Özel bir Avrupa Konseyi toplantısı düzenleneceğini aktaran Ursula von der Leyen, "Bu toplantıda, Avrupa'nın savunma kapasitesini ve silah üretimini nasıl artırabileceğimize ilişkin kapsamlı bir plan ortaya koyacağım. Ukrayna da bundan istifade edecek." ifadelerini kullandı.

"ENERJİ GÜVENLİĞİ KONUSUNDA İDDİALI BİR PAKET HAZIRLADIK"

Ukrayna'nın güvenliğinden bahsederken burada sadece askeri güvenliği kastetmediklerini vurgulayan Von der Leyen, "Enerji güvenliği konusunda iddialı bir paket hazırladık. Hedefimiz, Ukrayna'nın dayanıklı, güvenli ve rekabetçi bir enerji sistemine sahip olması. Gelecek yılın sonuna kadar, Ukrayna ve Moldova'nın elektrik enerjisi piyasasını, AB'nin elektrik piyasasına tam olarak entegre edeceğiz." şeklinde konuştu.

RUSYA'YA YAPTIRIMLARIN DEVAM EDECEĞİNİ AÇIKLADI

AB'nin bugün Rusya'ya karşı 16. yaptırım paketini kabul ettiğine dikkat çeken Von der Leyen, "Rusya, kalıcı bir barış anlaşmasına ulaşılması konusunda gerçek bir irade ortaya koymadığı sürece, cezai yaptırımları artırmaya devam edeceğiz." dedi.

Ukrayna'ya mart ayında yapılacağı duyurulan 3,5 milyar euro'luk ödeme, AB'nin 2024 yılı başında oluşturduğu "Ukraine Facility" adlı program çerçevesinde taahhüt ettiği 50 milyar euroluk destek paketi çerçevesinde tahsis edilecek.