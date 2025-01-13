AB'den Ukrayna'ya destek: 148 milyon euroluk yeni insani yardım paketi sunuldu

AA

Rusya ile Ukrayna arasında gerilim sürerken Avrupa Birliği (AB), dikkat çeken bir karara imza attı.

Konuya ilişkin açıklama, AB Komisyonundan geldi.

Açıklamada, Ukrayna'da yaklaşık 12,7 milyon insanın "acil yardıma" ihtiyaç duyduğu ve yeni yardım paketinin bu ihtiyaçları karşılamayı amaçladığı bildirildi.

YENİ YARDIM PAKETİ

Açıklamada, toplam 148 milyon euroluk yardım paketinin 140 milyon eurosunun Ukrayna'daki, 8 milyon eurosunun ise Moldova'daki insani yardım çalışmaları için tahsis edildiği kaydedildi.

Yeni yardım paketinin ardından AB Komisyonu'nun savaşın başından bu yana Ukrayna'ya tahsis ettiği insani yardım miktarı 1,1 milyar euronun üzerine çıkmış oldu.

"AB, KARARLILIKLA UKRAYNA HALKININ YANINDADIR"

AB Komisyonunun Hazırlık, Kriz Yönetimi ve Eşitlikten sorumlu üyesi Hadja Lahbib, X hesabından yardım paketine ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

Ukrayna'ya yönelik 148 milyon euroluk yeni insani yardımla insanlara hayat kurtarıcı destek sağlıyor ve toplumların yeniden inşasına yardımcı oluyoruz. AB, ihtiyaç duydukları anda kararlılıkla Ukrayna halkının yanındadır.

ÜST DÜZEY YETKİLİLERLE GÖRÜŞME

Bu arada dün, AB'nin insani yardım çalışmalarını incelemek üzere Ukrayna'ya giden Lahbib'in, bu kapsamda aralarında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky'nin de olduğu üst düzey yetkililerle görüşmeler yapması bekleniyor.