AB'den Ukrayna'ya destek: 3,5 milyar euro yardımda bulunulacak

DHA

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim sürerken dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Bu kapsamda son olarak açıklama Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nden geldi.

3,5 MİLYAR AVROLUK FON

Konsey, Ukrayna'ya 2027 yılına kadar 50 milyar euroluk mali destek sağlanması planı kapsamında üçüncü düzenli ödeme kararının üye ülkeler tarafından kabul edildiğini açıkladı.

Açıklamada, Ukrayna'nın yaklaşık 3,5 milyar euroluk fonu almak için gerekli koşulları ve reformları yerine getirdiği kaydedildi.

50 MİLYAR EUROLUK İSTİKRARLI FİNANSMAN

AB'nin Ukrayna'nın makro-finansal istikrarını, ekonomik toparlanmasını ve yeniden inşasını destekleyeceği vurgulanan açıklamada, üçüncü ödemeyle ülkenin bir yıl önce yürürlüğe giren Ukrayna Fonu kapsamında yaklaşık 20 milyar euro almış olacağı bildirildi.

Açıklamada ayrıca Ukrayna Fonu ile ülkeye 2024-2027 dönemi için hibe ve kredilerden oluşan 50 milyar euroluk istikrarlı finansman sağlanacağı ifade edildi.