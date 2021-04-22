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- ABD'li Büyükelçi John Sullivan, Rusya'dan ayrıldı
ABD'li Büyükelçi John Sullivan, Rusya'dan ayrıldı
- Haber Merkezi
- 22.04.2021 - 12:07
- Güncelleme : 22.04.2021 - 12:18
ABD Başkanı Joe Biden, siber saldırı girişimi ve başkanlık seçimlerine müdahale gerekçesiyle 10 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıklamış, ABD Hazine Bakanlığı da Rusya ekonomisine yönelik yaptırımları devreye almıştı.
Bunun üzerine Rusya da ABD’nin Moskova Büyükelçiliği'nde çalışan 10 diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğine dair nota verdi.
'WASHINGTON'A DÖN' TAVSİYESİ
İki ülke arasında yükselen gerilimin ardından Kremlin, ABD'nin Rusya Büyükelçisi John Sullivan'a "istişareler için Washington'a dönmesi" tavsiyesinde bulundu.
Rus haber ajansı TASS'ın aktardığına göre, Sullivan, Spaso House'daki konutundan bir araçla ayrılırken görüntülendi.
MOSKOVA'DAN AYRILDI
Sullivan, Moskova'dan Londra'ya giden bir uçakla Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı'ndan ayrıldı.
ABD'li büyükelçi, Londra'dan başka bir uçuşla Washington'a hareket edecek.
John Sullivan'ın gelecek haftalarda yeniden Rusya'ya döneceği belirtiliyor.