Euro
9.9721
1.07%
Dolar
8.2732
1.15%
Altın
475.76
0.82%
Borsa
1.342
0.84%
Bitcoin
445.300
-2.24%
EXEN Coin
23.05
-10.96%
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    ABD'li Büyükelçi John Sullivan, Rusya'dan ayrıldı

    Kremlin'in önerisinin ardından Amerikalı büyükelçi, Rusya'dan ayrılarak Londra'ya gitti. Sullivan'ın buradan Washington'a geçeceği belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 22.04.2021 - 12:07
    • Güncelleme : 22.04.2021 - 12:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD'li Büyükelçi John Sullivan, Rusya'dan ayrıldı

    ABD Başkanı Joe Biden, siber saldırı girişimi ve başkanlık seçimlerine müdahale gerekçesiyle 10 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıklamış, ABD Hazine Bakanlığı da Rusya ekonomisine yönelik yaptırımları devreye almıştı.

    Bunun üzerine Rusya da ABD’nin Moskova Büyükelçiliği'nde çalışan 10 diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğine dair nota verdi.

    'WASHINGTON'A DÖN' TAVSİYESİ

    İki ülke arasında yükselen gerilimin ardından Kremlin, ABD'nin Rusya Büyükelçisi John Sullivan'a "istişareler için Washington'a dönmesi" tavsiyesinde bulundu.

    Rus haber ajansı TASS'ın aktardığına göre, Sullivan, Spaso House'daki konutundan bir araçla ayrılırken görüntülendi.

    ABD li Büyükelçi John Sullivan, Rusya dan ayrıldı #1

    MOSKOVA'DAN AYRILDI

    Sullivan, Moskova'dan Londra'ya giden bir uçakla Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı'ndan ayrıldı.

    ABD'li büyükelçi, Londra'dan başka bir uçuşla Washington'a hareket edecek.

    John Sullivan'ın gelecek haftalarda yeniden Rusya'ya döneceği belirtiliyor.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir