AA

Irak Meclisi Maliye Komisyonu Başkanı Atvan el-Atvani'nin basın ofisinden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, ABD'nin Bağdat Maslahatgüzarı Daniel Rubinstein'in Atvani ile Bağdat'ta bir araya geldiği bildirildi.

ULUSAL ELEKTRİK ŞEBEKESİNİN ÇÖKMESİNE NEDEN OLACAĞINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Açıklamada, ikilinin, ABD'nin Irak'ın elektrik üretimi için İran'dan doğal gaz ithalatına yönelik muafiyeti iptal etmesini görüştüğü kaydedildi.

Irak'ın İran'dan doğal gaz ithalatı için verilen muafiyet süresinin sona ermesi konusundaki endişeleri dile getiren Atvani, Irak'ın İran'dan doğal gaz ithalatının durmasının özellikle yaz aylarında ulusal elektrik şebekesinin çökmesine neden olacağını ve bunun halk için felaketle sonuçlanacağını belirtti.

DOĞAL GAZ İTHALATININ YAPTIRIMLAR KAPSAMINDA OLMADIĞI BİLDİRİLDİ

ABD Maslahatgüzarı Rubinstein de doğal gaz ithalatının yaptırımlar kapsamında olmadığını belirterek iki ülkenin çıkarlarına hizmet edecek kalıcı çözümler bulma yönünde çaba gösterileceğini söyledi.

ABD yönetiminin, Irak'ın İran'dan doğal gaz ithalatıyla ürettiği elektrik için İran'a ödeme yapmasına izin veren muafiyeti iptal ettiği belirtilmişti.

Irak Hükümet Sözcüsü Basim el-Avvadi, İran gazına yönelik ABD muafiyetinin yenilenip yenilenmemesi ihtimaline karşı tüm senaryoları değerlendirdiklerini söylemişti.