ABD'li ekonomist: Suriye'deki savaş Obama'nın emriyle başladı

Haber Merkezi

2011’de başlayan Suriye iç savaşı, 14 yıl boyunca ülkeyi tarifsiz bir yıkıma sürükledi.

Yaklaşık 600 bin kişi hayatını kaybetti; çocuklar, kadınlar, siviller bombalar, çatışmalar ve işkenceler altında can verdi.

Milyonlarca Suriyeli, evlerini, sevdiklerini ve umutlarını geride bırakarak kaçmak zorunda kaldı.

Columbia Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi Direktörü, ünlü ekonomist Jeffrey Sachs, Antalya Diplomasi Forumu’nda (ADF) yaptığı konuşmada, Suriye savaşının kökenine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"SAVAŞ EMRİNİ OBAMA VERDİ"

Sachs, savaşın Beşar Esad’ın yönetiminden kaynaklanmadığını, 2011’de ABD Başkanı Barack Obama’nın emriyle başlatılan gizli bir CIA operasyonu olan Operation Timber Sycamore ile tetiklendiğini iddia etti.

Bu operasyonun, isyancıları ve cihatçı grupları silahlandırarak Esad rejimini devirmeyi hedeflediğini belirtti.

"HANGİ ÜLKEDE HANGİ REJİMİN OLACAĞINA ABD KARAR VERECEKTİ"

Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) konuşan ABD'li ünlü ekonomist Sachs, Orta Doğu’da yaşanan savaşların hepsinin rejim değiştirme fikrinden doğduğunu savunarak “ABD hangi ülkede hangi rejimin olacağına karar verecekti. Eğer dış emperyal güçler, örneğin ABD, bu bölgede şartlarını dikte etmeye devam ederse, asla barış olmayacak. Barışın tek yolu, bu bölgenin geleceğine kendisinin karar vermesidir. Dış güçlerin değil.” dedi.

"ASLINDA BU KARAR İSRAİL'DEN ÇIKTI"

“Bu savaş Washington’dan çıktı" diyen Sachs, şöyle devam etti:

"(Savaş) Beşar Esad’dan kaynaklanmadı. 2011’de Esad’ı devirmek için bir karar alındı. Aslında bu karar İsrail’den çıktı. Bu İsrail hükümetinin, 25 yılı aşkın süredir taşıdığı bir arzuydu. Netanyahu’nın fikri, Orta Doğu’yu İsrail’in isteğine göre şekillendirmekti. İsrail’e karşı olan her hükümeti devirmek. Bu konuda CIA ve ABD hükümeti de dostuydu. Yani savaş, Esad baskısından veya diktatörlüğünden kaynaklanmadı."

"ABD İSYANCILARI EĞİTTİ"

"Bu savaş, 2011 baharında Esad’ı devirmek için Başkan Obama’nın verdiği bir emirle başladı. Bu programın bir adı da vardı: Operation Timber Sycamore" diyen Sachs, "ABD, bu bölgedeki diğer ülkelerle birlikte isyancıları eğitti. Şu anda iktidarı ele geçirenler de dahil olmak üzere, rejimi devirmek için özellikle cihatçıları eğitti. Bu bir kaos yarattı. 14 yıl süren savaşta Suriye’de 600 bin kişi hayatını kaybetti. Bu savaşın sonucu, CIA’in 2011’de istediği şeydi. ABD’nin silahlandırdığı cihatçı bir grubun Suriye’de iktidara gelmesi." ifadelerini kullandı.

"SURİYE SAVAŞI, İSRAİL'İN TEŞVİK ETTİĞİ 6 SAVAŞIN BİR TANESİ"

Sachs konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu bölgede gerçek diplomasiden değil de CIA operasyonlarından kaynaklanan kamu diplomasisi sona ermedikçe barış olmayacak. Ve İsrail, tüm Orta Doğu’yu askerileştirmeye son vermedikçe barış gelmeyecek. Çünkü Suriye savaşı, İsrail’in teşvik ettiği altı savaşın sadece bir tanesi. Diğerleri Lübnan, Irak, Libya, Somali ve Sudan’da. Aslında bu liste bizde vardı. Wesley Clark 2011 yılından Pentagon’a bir kağıtla bilgilendirilmişti. Amaç 5 yıl içinde yedi savaş çıkarmaktı. Netanyahu’nun büyük üzüntüsüne rağmen gerçekleşmeyen tek savaş İran’la olandı. İsrail hala bu savaşı kışkırtmaya çalışıyor.

"HEPSİNDEN ABD VE İSRAİL SORUMLU"

Yani Suriye savaşı bölgesel bir trajedinin parçası. Gazze, Batı Şeria, Lübnan, Suriye, Irak, Sudan, Güney Sudan ve Libya’da trajedi var. Bunların hepsinde ABD hükümeti ve müttefiki İsrail sorumludur. Çünkü bu savaşların hiçbiri olmak zorunda değildi. Bunların hepsi birer tercih savaşıydı. Hepsi rejim değiştirme operasyonları fikrinden doğdu. ABD hangi ülkede hangi rejimin olacağına karar verecekti. Eğer dış emperyal güçler, örneğin ABD, bu bölgede şartlarını dikte etmeye devam ederse, asla barış olmayacak. Barışın tek yolu, bu bölgenin geleceğine kendisinin karar vermesidir. Dış güçlerin değil."