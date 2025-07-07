ABD'li Haham Weiss, İran Dışişleri Bakanı ile fotoğraf çektirmişti: İsrail, vizesini iptal etti

İsrail, tepki çeken bir harekete daha imza attı...

Neturei Karta olarak bilinen Uluslararası Siyonizm Karşıtı Yahudiler Örgütü'nün önde gelen isimlerinden haham Yisroel Dovid Weiss de Brezilya'nın ev sahipliğinde Rio de Janeiro kentinde düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi'ne katıldı.

İSRAİL'E GİRİŞİ SÜRESİZ OLARAK YASAKLANDI

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Antisiyonist haham Weiss'in İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile görüştüğü ve fotoğraf verdiği öğrenildi.

Haberde, Weiss'in vizesinin iptal edilerek İsrail'e girişinin süresiz olarak yasaklandığı bildirildi.

İSRAİL İÇİŞLERİ BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

İsrail İçişleri Bakanı Moshe Arbel, "İsrail'e karşı hareket eden ve düşmanlarıyla özdeşleşen hiç kimsenin ülkeye girişine izin vermeyeceğim." dedi.